Um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas, mastigou pedras de crack para tentar escapar da ação da Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (17). O caso aconteceu na altura do número 69 da Avenida Santos Dumont, no Centro de Belo Horizonte.

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado em atitude suspeita durante uma ronda para combater o tráfico de drogas nas imediações do Terminal Rodoviário da capital. Ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz jogou um saco plástico no chão e saiu correndo. Quando percebeu que seria alcançado, ele interrompeu a fuga e colocou as mãos na parede.



No momento da abordagem, os policiais perceberam que o suspeito estava mastigando pedras de crack, com a intenção de escapar de uma acusação por tráfico de drogas. Rendido, o homem vomitou a susbtância e uma porção da droga foi recolhida pela polícia. Ao voltar no primeiro local, conhecido como ponto de venda de drogas, foi encontrado o saco plástico, que guardava outras 20 pedras de crack.