Um homem que ainda não teve a identidade divulgada é procurado pela polícia suspeito de assasinar a mulher a facadas no início da manhã deste domingo (25) no bairro Colorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As informações iniciais da Polícia Militar (PM) dão conta que o crime aconteceu na rua K, na residência do casal. Entretanto, a corporação foi acionada no bairro Novo Glória, na região Noroeste da capital mineira, onde mora a avó do suspeito.

A idosa contou que o neto chegou em sua casa nesta manhã dizendo que havia matado a esposa a facadas durante a madrugada, por ciúmes. Em seguida, o homem pediu R$ 50 para a avó, para que pudesse fugir usando um aplicativo de transporte de passageiros. Ela não soube dizer para onde o neto foi.

Aguarde mais informações.

Leia mais:

Feminicídio: polícia prende suspeito de matar a ex-namorada em Venda Nova

Em 3ª tentativa de feminicídio, homem ateia fogo no colchão onde ex-esposa dormia no Santa Lúcia

Jovem de 19 anos é morta a facadas pelo ex, que não aceitava o fim do relacionamento

A cada dez dias, quatro mulheres são vítimas de feminicídio em Minas