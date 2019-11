A Polícia Civil constatou que uma cachorrinha da raça pitbull, espancada até a morte na última semana em Governador Valadares, na região do Rio Doce, recebeu 19 golpes de barra de ferro na cabeça. O suspeito é um homem de 20 anos que teria praticado a crueldade por ciúme e vingança contra a namorada, dona do animal, no bairro Santa Rita.

Após um vídeo que mostra as agressões à cadela repercutir nas redes sociais, motivando uma série de denúncias anônimas à polícia, uma ocorrência foi registrada na última sexta-feira (22). O registro dá conta de que o suspeito estava desconfiado de que a namorada teria um caso com um amigo dela, com quem a cachorrinha estava no momento do crime.

Nessa segunda-feira (25) foi aberto um inquérito policial para investigar o crime e, com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais, o Conselho Municipal de Proteção Animal e o Poder Judiciário, foi requerida também uma medida judicial contra o suspeito.

Uma equipe de policiais esteve, ainda nessa segunda, no local do crime e recolheu a barra de ferro utilizada para espancar o animal, além de um par de luvas e outros elementos que comprovam as agressões. Os materiais apreendidos e as imagens do vídeo irão passar por análise pericial.

