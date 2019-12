Um caseiro de 37 anos se matou na manhã deste domingo (29) depois de ter assassinado a enteada dele, de 25, na zona rural de Bocaiúva, no Norte do Estado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem invadiu o quarto onde a jovem estava deitada e fez disparos contra ela usando uma espingarda.

A vítima foi atingida na axila e morreu na hora. Depois de matar a garota, ele saiu de casa e atirou em si mesmo a cerca de cem metros do sítio onde a família vive. O crime ocorreu no povoado de Morrinhos, onde a família estava reunida para uma festa. Com medo após ouvir os tiros, a mãe da vítima se trancou em um dos quartos com várias crianças e ligou para um filho, que acionou a polícia.

Os militares fizeram buscas pelo sítio e encontraram o corpo do autor caído no chão com um ferimento de bala na cabeça e a arma próxima ao corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os dois já estavam mortos.

A mãe da vítima contou aos policiais que o companheiro assediava a filha e que, horas antes do ocorrido, o homem havia consumido bebida alcoólica em grande quantidade. Durante a festa, voltou a “mexer” com a moça. Antes de fazer os disparos, ele teria tido "você sabe porque estou fazendo isso".

Após o trabalho da perícia, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros.