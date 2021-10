Um homem de 27 anos é suspeito de assassinar o namorado da ex-mulher em Contagem, na Região Metropolotana de Belo Horizonte. Em depoimento à polícia, a ex-companheira do suspeito contou que o crime pode ter sido motivado pela disputa da guarda dos dois filhos.

A mulher relatou que, na noite de domingo (10), foi até a casa do suspeito com o atual namorado para buscar os filhos, que passaram o final de semana com o pai. Enquanto aguardavam dentro do carro, em frente ao imóvel, foram surpreendidos pelo homem, que desembarcou de um outro veículo, se aproximou da vítima e efetuou o disparo.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tentou ainda efetuar mais dois tiros, um contra a ex-mulher e outro no próprio rosto, mas a arma teria falhado nos dois momentos. Em seguida, populares tentaram segurar o autor dos disparos e tomaram o revólver, mas ele conseguiu escapar, embarcou no veículo e fugiu. A suspeita é que outra pessoa dirigia o carro e o ajudou na fuga.

De acordo com a polícia, quando chegaram no local, a vítima estava dentro do carro, inconsciente, com ferimento de bala no pescoço, ao lado da namorada. Segundo os militares, o homem, de 41 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Contagem, mas não resistiu.

A ex-mulher do suspeito contou que não o via há algum tempo e que a ex-sogra é quem intermediava a relação com as crianças. A arma do crime foi entregue à polícia e o caso foi registrado na Polícia Civil de Contagem.

