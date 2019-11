Somente na manhã deste domingo (10) é que o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem que se afogou em uma cachoeira em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, nesse sábado (9).

O rapaz, que ainda não foi identificado, se afogou no lago da cachoeira do Pedrão na tarde de sábado. Os bombeiros iniciaram as buscas ainda durante a tarde, mas precisaram parar à noite. O corpo do homem foi encontrado por volta das 7h20.

A Perícia da Polícia Civil e o Rabecão foram acionados. A ocorrência aconteceu próximo à Pousada Monjolos e ao Hotel Veraneio.