Morreu o homem de 30 anos que caiu de um altura de aproximadamente 50 metros, na tarde desta terça-feira (4), enquanto praticava slackline, esporte de equilíbrio que se consiste em andar por uma corda amarrada em dois pontos fixos, na serra do Curral, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O jovem foi imobilizado pelos bombeiros, mas seu quadro era de parada cardiorrespiratória e, pouco tempo após o resgate, a morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A informação inicial era de que ele teria despencado em uma tirolesa, entretanto, a atração do mirante da capital nem sequer estava funcionando. Equipes dos bombeiros se deslocaram para a avenida José Patrocínio Pontes após um chamado dando conta que que a vítima sofreu a queda em um local de difícil acesso e que, aparentemente, o estado seria grave. O autor da solicitação de socorro informou ainda que o homem estava consciente, com dores por todo o corpo, e com suspeita de fratura no membro inferior.

Após a chegada ao local, os militares constataram que o homem estaria em um local de acesso proibido e que estava devidamente sinalizado sobre os riscos. Além de duas viaturas que foram para a região, o helicóptero Arcanjo da corporação também se deslocou para socorrer a vítima.

Pela aeronave, dois militares foram içados e, em seguida, deixados no local onde a vítima se encontra. Confira o momento em que os bombeiros são deixados no local:

Da avenida José Patrocínio Pontes, que dá visão para o local, é possível escutar o homem gritando por socorro. O primeiro a ouvir foi o porteiro Josiel Moreira, de 49, que fazia caminhada na via quando se assustou com os pedidos.

"Nas primeiras vezes que passamos, observamos que ele andava na corda. Ficamos preocupados, mas continuamos a caminhada", diz Josiel. No entanto, quando retornava pela avenida, percebeu que a linha não estava mais no mesmo lugar e o escutou.

"Gritou muito por socorro e nós ficamos muito preocupados. Ainda mais que há muitas pedras no lugar, achamos que ele poderia sofrer graves ferimentos", acrescentou o homem.

Vídeo mostra momentos antes da queda

Um vídeo feito por Otávio Silva, que estava na região na hora do acidente, mostra a vítima praticando slackline entre duas pedras da serra. As imagens foram feitas instantes antes dele desabar e começar a gritar por socorro.

Assista:

Acidente não foi em tirolesa do Mirante

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia, a assessoria da Tirolesa de BH, que fica entre o Mirante e o Parque das Mangabeiras, informou que o acidente registrado nesta terça não foi no equipamento da empresa, que só funciona de quarta a domingo e em feriados.

A informação recebida por eles é de que trata-se de uma pessoa que estaria fazendo trekking na Serrado Curral e acabou se acidentando.

Leia mais:

'Corda bamba' entre edifícios do Centro de BH; assista ao vídeo

Aulas de slackline trabalham autoestima e transformam vida de alunos da Apae

Mulher fica ferida após acidente na tirolesa do Parque das Mangabeiras