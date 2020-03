Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após a colisão frontal dos veículos que eles estavam, na manhã desta segunda-feira (16), no km 267 da BR-452, entre Araxá e Perdizes, no Alto Paranaíba. Com o acidente, um dos veículos saiu da pista e caiu em um talude às margens da via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que estavam em um Toyota Corolla, com placas de Rondonópolis (MT), foram socorridas pela ambulância de Perdizes em estado estável.

Já no Fiat Grand Siena, com placas da cidade de Perdizes, o homem morreu e uma mulher foi levada consciente para atendimento médico. Segundo os militares, o motivo do acidente ainda é desconhecido.