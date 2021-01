Um homem de 45 anos morreu nesta terça-feira (5), após sofrer um acidente e ficar preso em uma máquina agrícola, em uma fazenda na zona rural do município de Martinho Campos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem era funcionário da fazenda e operava o veículo – um maquinário conhecido como “vagão misturador” - no momento do acidente. Após serem acionados, os militares chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida.

Após liberação da perícia, o corpo foi removido da máquina. Ainda não há informações sobre o que ocasionou a queda da vítima dentro do maquinário.

