Um homem de 55 anos morreu após incêndio em sua casa, na manhã desta quinta-feira, no bairro Santa Fé, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os bombeiros foram chamados por volta de 6h e, quando a primeira equipe chegou ao local, restavam pequenos focos com bastante fumaça nos quatro cômodos do imóvel. Vizinhos usaram baldes com água e mangueira para apagar as chamas.

Os militares encontraram o homem já sem vida, no banheiro, com queimaduras em braços e pernas.

Até o momento, não foi possível identificar a causa do incêndio, de acordo com a corporação. A Defesa Civil foi acionada para fazer a avaliação da casa, que teve a sua estrutura afetada..