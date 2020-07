Um homem morreu durante a manutenção da carreta que era responsável, na BR-040, em Barbacena, na região Central do Estado, na manhã dessa sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tinha 48 anos.

De acordo com a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, o homem parou em acostamento para realizar procedimentos na parte inferior do veículo. Em determinado momento, a carreta, com placas de Barroso, também na região Central, desceu e o atingiu.

Ainda conforme a empresa, o incidente ocorreu no km 709, no sentido Belo Horizonte, por volta de 6h52. O homem recebeu atendimento clínico, que constatou a morte no local. Também foram realizados trabalhos periciais. O trânsito não precisou ser interditado no local.