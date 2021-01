Um homem morreu após por um raio, na tarde de sexta-feira (15), enquanto estava num campo de futebol, no bairro Serra, em Belo Horizonte. Após a descarga atmosférica, a vítima ficou inconsciente, mas respirando, segundo relatos do Corpo de Bombeiros. A corporação fez os primeiros atendimentos até a chegada de uma ambulância do Samu. No hospital, ele não suportou e veio a falecer, tornando-se a oitavo morte em decorrência das fortes chuvas no Estado.