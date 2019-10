Um homem de 52 aos morreu na tarde desta segunda-feira (21), depois de ser atropelado por um ônibus do Move na avenida Antônio Carlos, na Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou aos militares que por volta das 14h seguia pela Antônio Carlos, no sentido bairro, na faixa exclusiva para ônibus quando foi surpreendido por quatro pedestres que atravessavam a via no primeiro conjunto de faixas. Um dos pedestres parou no canteiro divisor das faixas e se confundiu com o sentido do ônibus. Ele tentou desviar, mas a vítima foi atingida pela lateral do ônibus e caiu no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem teve um ferimento na cabeça e morreu no local.

Testemunhas confirmaram a versão do motorista para a PM

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista chegou a fazer o teste do bafômetro que deu negativo para álcool.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte