Duas pessoas foram atropeladas por um trem na tarde desta sexta-feira (30) na região do Barreiro, no túnel do bairro Tirol, que faz divisa com o bairro Jatobá. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, sendo um homem e uma mulher foram socorridas com a ajuda do helicóptero da corporação.

O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Eles ainda não foram identificados. A suspeita é que ele estivesse no trecho e a mulher tenha tentado retirá-lo do local, quando foram atingidos pela composição férrea.

A assessoria da MRS, empresa que administra a ferrovia, informou que no trecho onde ocorreu o incidente é proibida a presença e trânsito de pessoas e que os procedimentos foram todos seguidos corretamento, com acionamento de buzinas, luzes e aplicação correta do freio de emergência.

Leia mais:

Motorista em carro de luxo atropela 3 moradores de rua no centro

Carro avança linha férrea e é atingido por trem no Centro de Betim

Caminhão é arrastado por trem em Uberaba e motorista escapa sem ferimentos