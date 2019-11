Um homem de aproximadamente 50 anos morreu na manhã deste domingo (10) após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, no Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima desmaiou na plataforma S2 e sofreu a parada. Uma médica estava no local e iniciou as massagens cardiopulmonares do protocolo de reanimação. Depois, uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi até o local.

Apesar dos esforços das equipes de saúde, a vítima, que não foi identificada, acabou tendo o óbito constatado pelo médico do Samu.