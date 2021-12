Homem morre atropelado por mulher com sintomas de embriaguez

Um homem de 59 anos morreu atropelado quando saía do trabalho, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo que se envolveu no acidente apresentava sinais de embriaguez.

Quando os militares chegaram no local, a vítima já estava sem vida. Com o impacto da batida, o corpo ficou preso entre o automóvel e as ferragens do portão de uma empresa. Segundo os Bombeiros, foi preciso usar técnicas de desencarceramento para a retirá-lo.

Os militares afirmaram que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente e fez o teste de bafômetro na motorista. Ela sofreu ferimentos leves e também foi atendida por uma equipe do SAMU. A condutora foi presa em flagrante e conduzida à delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre.

Além do Corpo de Bombeiros e SAMU, também compareceram ao local do acidente a Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF.



