Um homem de 37 anos morreu eletrocutado neste sábado (6), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima pintava a estrutura de uma casa em obras quando encostou uma escada metálica na fiação de energia.

De acordo com a corporação, quando os bombeiros chegaram no local, no bairro Morada do Serro, o serralheiro estava inconsciente. Os militares então acionram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar os primeiros socorros.

Conforme os militares, uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizou o corte de energia, pois a escada ainda estava apoiada sobre a rede de energia. Após o desligamento, os bombeiros retiraram a vítima da marquise, onde ocorreu a eletrocussão, mas ele já estava morto.

Na hora do acidente, outro homem também trabalhava na obra, mas ele não sofreu ferimentos.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada para investigar as causas da eletrocussão.