Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a Polícia Civil a esclarecer o assassinato de um homem de 45 anos na madrugada desta quarta-feira (4) na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria tido um surto e depredou dois carros, além do próprio veículo, um táxi modelo Siena, que estavam estacionados onde ele mora, no bairro Jardim dos Comerciários. Em seguida, ele teria fugido. Mais tarde, ao voltar para casa, três homens ainda não identificados teriam colocado ele dentro do táxi e o levado para um local ermo.

No local, o passageiro foi retirado do veículo e brutalmente espancado pelos suspeitos. O motorista também passou com o automóvel em cima do corpo dele por três vezes. Em seguida, eles desceram do carro e jogaram o homem atropelado em um lote vago. A vítima foi encontrada pelos militares muito machucada e foi levada para o Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O táxi usado no crime foi encontrado no bairro Esplendor, também em Venda Nova. A polícia teve acesso às imagens de um circuito de segurança que mostram um rapaz deixando o carro no local.

Ainda de acordo com a PM, familiares do homem contaram que ele tem histórico de uso de drogas.

