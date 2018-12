Um homem ainda não identificado morreu ao cair no leito do rio Arrudas, na manhã desta sexta-feira (21). De acordo com a pessoa que solicitou o atendimento do Corpo de Bombeiros, o homem estaria caminhando pela avenida Teresa Cristina, na altura do bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando passou mal e caiu no leito do rio.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate da vítima, que morreu no local. Perícia e rabecão foram acionados. A causa do mal estar da vítima poderá ser determinada após uma necrópsia.

Equipes da Transcon interditaram uma pista da avenida enquanto os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuavam no resgate.