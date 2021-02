Um homem de 41 anos, que atuaria na distribuição de drogas no Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, e que tinha passagens na polícia por tráfico, foi assassinado com 10 tiros na noite dessa segunda-feira (15). Dois suspeitos do crime, de 21 e 23 anos, foram identificados, mas seguem foragidos.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu uma 'proibição', no início deste mês, para que não transitasse em determinadas ruas do Morro. Nessa segunda, o homem passou por uma rua próxima ao perímetro impedido e foi surpreendido com os tiros. Ele morreu na hora.

Os militares encontraram uma chave no bolso da vítima. Em diligências, os agentes constataram ser de uma residência no bairro Salgado Filho, na mesma região, local que seria utilizado para armazenar drogas para a distribuição no aglomerado.

A corporação foi ao local e encontrou nove porções de crack, R$ 4.350 em dinheiro, além de uma balança de precisão e outros materiais para uso de drogas. O material foi apreendido.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e o corpo foi enviado para o Instituto Médico-Legal (IML).

