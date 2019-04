Um homem de 32 anos foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio na estação do Move da Lagoinha, em Belo Horizonte. A vítima, 34, é deficiente auditiva, teve o rosto desfigurado e ficou com a visão de um dos olhos comprometida. Eles eram namorados desde janeiro deste ano.

“Ele já tinha a ameaçado com uma faca, em fevereiro, porque não aceitava o fim do relacionamento. Mas ela não quis denunciar e, em março, aconteceu a tentativa de feminicídio”, explicou a delegada Danúbia Soares Quadros, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

As agressões aconteceram na estação IAPI do Move, na região Noroeste de BH, em 9 de março. O suspeito esperou a mulher, que saia de uma igreja na região, na plataforma. Por isso, a polícia acredita que o crime foi premeditado. No local, ele deu uma rasteira e bateu com a cabeça dela no chão. Ao mesmo tempo, desferiu vários golpes no rosto da vítima.

As testemunhas, que estavam na estação, preocuparam-se em ajudar a mulher, que ficou muito ferida e desacordada. Por isso, ele conseguiu fugir.

Para a delegada, o caso reforça a necessidade de mulheres denunciarem e procurarem apoio e proteção. “A vítima não tem que esperar chegar nesse ponto. Logo na primeira violência deve nos procurar. Funcionamos 24h por dia, de domingo a domingo”, alerta.

Veja vídeo da vítima sendo socorrida:

Ficha criminal

Eles se conheceram logo que o suspeito, que estava preso, recebeu benefício de progressão de regime em novembro de 2018 e, desde então, estava em prisão domiciliar.

Na ficha criminal, o homem tinha registro de homicídio, em 2008, ocorrido em Vespasiano e tentativa de homicídio em 2015, em Capelinha, no Norte de Minas. Neste último caso, a vítima também era companheira do agressor. À época, no entanto, o crime não era tipificado como feminicídio.

A prisão preventiva aconteceu na residência dele, em 29 de março. O agressor irá responder por tentativa de feminicídio e deve ter a progressão de pena revertida.

Na delegacia, o suspeito conversou com a imprensa e alegou “problema de cabeça” e negou os demais crimes. Ele também se disse arrependido e pediu perdão a família da vítima.