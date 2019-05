O homem acusado de esfaquear, matar e colocar fogo nos corpos da companheira e em dois filhos dela, de 6 e 15 anos de idade, vai a júri popular. O crime foi cometido no dia 21 de abril do ano passado, no bairro Pindorama, região Noroeste de Belo Horizonte.

O juiz sumariante do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Marcelo Rodrigues Fioravante, compreendeu que o acusado cometeu os três homicídios com diferentes tipos de qualificação – por motivo fútil, com meio cruel, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, feminicídio em relação à companheira e com emprego de fogo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado viveu com as três vítimas por aproximadamente três anos. No dia do crime, ele iniciou uma discussão com sua companheira, de 38 anos, e depois com o jovem de 15 anos de idade. Em seguida, ele foi à cozinha, pegou uma faca e, em seguida, desferiu diversos golpes na companheira e em seu enteado. A menina de 5 anos foi esfaqueada também após se levantar da cama assustada com os gritos da mãe e do irmão.

Depois de matar a família, o acusado teria empilhado os corpos na cama, despejando uma garrafa de álcool sobre eles, para depois atear fogo. Em interrogatório na Justiça, ele permaneceu em silêncio, mas, na fase de inquérito, confessou o triplo homicídio. Disse se lembrar de ter desferido três facadas nos dois e uma única na menina.

Um laudo de sanidade mental concluiu que o réu tem preservado sua capacidade de entendimento em relação aos fatos.

O julgamento ainda não foi marcado.

