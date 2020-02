A Polícia Civil de Minas informou nesta segunda-feira (3) que o homem de 43 anos, que morreu após cair de uma patinete em Belo Horizonte, havia ingerido bebida alcoólica. As investigações foram encerradas e ninguém foi indiciado.

O acidente foi no feriado de 7 de setembro, na avenida Paraná, no Centro da capital. O empresário Roberto Pinto Batista Júnior caiu da patinete e bateu com a cabeça contra um paralelepípedo na via.

Segundo o delegado da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito, Rodrigo Fagundes, o fato de ter ingerido bebida alcoólica pode ter contribuído para o desequilíbrio da vítima durante a condução da patinete.

A conclusão foi baseada em um laudo toxicológico e no relato de testemunhas. “Duas pessoas que estavam com a vítima no dia do acidente relataram que também usaram o mesmo veículo, e que acreditam em um desequilíbrio da vítima, embora não tenham visualizado o momento da queda”.

Ainda segundo o delegado, o veículo também passou por uma vistoria e nenhuma anomalia mecânica foi constatada.