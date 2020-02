Após uma denúncia anônima, um homem de 25 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite deste Sábado (22). Ele estava em um Gol prata que foi abordado no Anel Rodoviário por militares do 34º BPM. No veículo foram encontradas 40 barras de maconha e duas porções da mesma droga.

Aos policiais ele confessou que recebeu R$ 1000,00 para pegar a droga em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e entregar na Vila Sumaré, um aglomerado da região Noroeste da capital.