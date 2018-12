Um paraquedista ficou desaparecido por cerca de 2 horas e meia após um salto realizado nesta quarta-feira (26), no km 80 da rodovia MG-010, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi o último de um grupo de esportistas a pular, a cerca de 4 km da pista de salto. Desorientado e sem contato após pousar fora do ponto, o paraquedista caminhou pela região até visualizar uma aeronave decolando no aeródromo, momento em que conseguiu se orientar e corrigir seu rumo até uma estrada.

No local, pegou uma carona e foi resgatado, por volta das 16h30, sem ferimentos.

Uma aeronave dos militares chegou a ser solicitada para as buscas. O homem tem, aproximadamente, 30 anos de idade.