Um homem, que ainda não teve a idade divulgada, ficou ferido na tarde desta terça-feira (4) após despencar de uma altura de aproximadamente 50 metros quando praticava slackline na serra do Curral, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação inicial era de que ele teria despencado em uma tirolesa, entretanto, a atração do mirante da capital nem sequer estava funcionando.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para a avenida José Patrocínio Pontes após um chamado dando conta que que a vítima sofreu a queda em um local de difícil acesso e que, aparentemente, o estado seria grave. O autor da solicitação de socorro informou ainda que o homem estava consciente, com dores por todo o corpo, e com suspeita de fratura no membro inferior.

Após o socorro, os militares constataram que o rapaz estaria em um local de acesso proibido e que estava devidamente sinalizado sobre os riscos. Além de duas viaturas que já estavam no local às 15h, o helicóptero Arcanjo da corporação também se deslocou para socorrer a vítima.

O slackline é um esporte de equilíbrio, onde os praticantes andam e fazem manobras sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos. O local usado pelo jovem era no alto da serra do Curral.



Local onde a vítima praticava o esporte era de acesso proibido, segundo o Corpo de Bombeiros Local onde a vítima praticava o esporte era de acesso proibido, segundo o Corpo de Bombeiros

Acidente não foi em tirolesa do Mirante

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia, a assessoria da Tirolesa de BH, que fica entre o Mirante e o Parque das Mangabeiras, informou que o acidente registrado nesta terça não foi no equipamento da empresa, que só funciona de quarta a domingo e em feriados.

A informação recebida por eles é de que trata-se de uma pessoa que estaria fazendo trekking na Serrado Curral e acabou se acidentando.

Leia mais:

Mulher fica ferida após acidente na tirolesa do Parque das Mangabeiras

Tirolesa do Mirante Mangabeiras será reinaugurada no Carnaval

Tirolesa BH terá 'voo do super-homem' a partir de fevereiro; vídeo mostra descida