A polícia procura por um homem que invadiu uma casa e matou um jovem de 17 anos, em Betim, na Grande BH. O crime aconteceu na noite de terça-feira (26) e, conforme testemunhas, a vítima foi assassinada por engano, já que o atirador procurava por outro alvo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito, que se identificou como policial civil, entrou no imóvel que fica na Fazenda Santa Cruz, no bairro Serra Negra, procurando por "Andrim", que seria tio do jovem. Contudo, ao encontrar com o adolescente, o homem atirou diversas vezes. O suspeito fugiu em seguida e ainda não foi localizado.

O socorro foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A perícia constatou que o jovem foi baleado sete vezes, sendo quatro no braço e três na cabeça. Testemunhas relataram aos militares que o tio do jovem, que estava sendo caçado pelo atirador, teria envolvimento com o tráfico de drogas. O adolescente baleado também seria usuário de entorpecentes. O caso será investigado pela Polícia Civil.

