Um homem desmaiou por desidratação após ficar perdido em uma trilha em Rio Acima, na Grande BH, nesse sábado (11). Ele foi resgatado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

De acordo com a corporação, um grupo de quatro motociclistas seguia pela trilha, que é conhecida como Computônics. Ao notarem que estavam perdidos, os homens se separaram e cada um seguiu por um caminho para tentar encontrar a rota correta.

Por volta das 14h30, um deles, de 35 anos, sofreu um quadro de desidratação (ou possível hipoglicemia), passou mal e, ao que tudo indica, caiu do veículo que pilotava. Ele foi encontrado inconsciente por um outro grupo de motociclistas, que passava pela região, e acionou o resgate dos militares.

Segundo relatos, a incidência solar estava muito forte no momento e fazia bastante calor no local. Os colegas encontraram a vítima com o grupo, e afirmaram que ele havia se distanciado muito no caminho e que, por essa razão e pelo calor, pode ter passado mal.

O homem foi resgatado pela aeronave Arcanjo, que prestou os primeiros socorros à vítima, que foi imobilizada e transportada, com a saúde estável, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.