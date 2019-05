Um homem de 50 anos foi preso em Divisa Alegre, no Norte de Minas, suspeito de estuprar uma menina de apenas dois anos de idade. Segundo a Polícia Militar, ele morava na região há aproximadamente três meses e teria sequestrado a criança no povoado de Abacaxi, que fica próximo da cidade de Pedra Azul. Em seguida, a criança foi levada para um matagal às margens da BR-116.

Após a denúncia do desaparecimento, um policial e a família da menina fizeram buscas às margens da rodovia e avistaram o homem correndo sem roupas por um matagal. A criança foi encontrada a poucos metros, caída no chão e sem as roupas. Ainda segundo a PM, ela tinha vestígios de sangue pelo corpo.

Assim que foi capturado, o suspeito teria alegado que foi roubado e que os ladrões levaram as roupas e o celular dele. O homem então foi amarrado, agredido por moradores e levado até a delegacia.

A menina foi encaminhada para o hospital de Águas Vermelhas, onde o médico de plantão constatou fraturas na vagina e no ânus. Após os primeiros socorros, ela foi transferida para o Hospital de Pedra Azul, também no Norte do Estado, onde passará por cirurgia e avaliação de um médico legista.