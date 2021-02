Um homem foi preso após fazer falsa denúncia de crime no Centro de Belo Horizonte nessa quarta-feira (10). O autor gastou o dinheiro que tinha com garotas de programa e simulou um assalto para justificar à esposa o por quê da perda do montante.

De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início por volta das 18h30, quando o homem, de 44 anos, compareceu à base da corporação para relatar ter sido roubado na passarela que dá acesso à estação Lagoinha de metrô.

Na suposta ação, ele contou que foi abordado por dois homens, sendo que um deles encostou um revólver nas costas da vítima e a obrigou a entregar a carteira, com cerca de R$ 1 mil, e o telefone celular.

Os militares iniciaram diligências para apuração e busca dos suspeitos. Nesse trabalho, assistiram as imagens das câmeras do Olho Vivo e pediram apoio à equipe da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Nenhuma imagem foi localizada que tivesse relação com o suposto crime.

Os agentes tiveram nova conversa com a suposta vítima, que acabou entrando em contradição e assumindo ter gastado R$ 1 mil nos hotéis de prostituição da rua Guaicurus. O homem contou que fez quatro programas por R$ 250 e um quinto, em que deu o celular como pagamento.

À PM, o homem declarou que decidiu criar a falsa comunicação de roubo porque precisava ter uma desculpa para dar à esposa pela perda do dinheiro e do telefone.

Em revista pessoal ao homem, foi encontrada uma bucha de maconha nas partes íntimas do mesmo. Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes, na região Leste de BH.

