Um homem de 33 anos morreu na tarde desta quarta-feira (1°) após sofrer um acidente de parapente na Serra da Moeda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a vítima havia acabado de saltar com o equipamento quando se acidentou.

Quando os bombeiros chegaram de helicóptero para socorrê-lo em um local de difícil acesso perto da rampa de voo livre, tiveram que aplicar técnicas de salvamento em altura para o resgate.

A vítima ainda apresentava sinais de vida e recebeu os primeiros socorros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ainda não foi possível identificar o que causou o acidente.

