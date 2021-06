Um homem morreu durante uma tentativa de assalto a um grupo de religiosos que estava acampado em um monte, no bairro Paraíso das Piabas, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (5).

De acordo com informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, o suspeito e um comparsa abordaram quatro homens que estavam fazendo um ritual de jejum e oração no local. Ele estava armado com uma réplica de revólver e pediu que as vítimas deitassem no chão e entregassem os celulares.

Enquanto ele anunciava o assalto, um pastor, líder religioso do grupo, fez uma oração para o suspeito e, segundo a polícia, logo em seguida, o homem teve um mal súbito e morreu.

Foi então que o comparsa dele pegou um facão que estava próximo a uma barraca e prosseguiu com o assalto. Ele recolheu os telefones das vítimas e conseguiu fugir em direção a um matagal. O pastor acionou a polícia.

Rabecão e perícia foram até o local e o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, também na Grande BH.

A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão de Ribeirão das Neves.

