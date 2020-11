Dois homens estão internados em estado gravíssimo após terem sido esfaqueados em pleno Centro de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (17). O autor dos crimes foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 42 anos tem passagens na polícia por atentado contra pessoa, furto e ameaça. As vítimas, de 44 e 52 anos, foram atacadas no abdômen, por volta das 19h30, na avenida Paraná e na Praça Rio Branco, em frente à Rodoviária.

Imagens das câmeras do Olho-Vivo mostraram que o homem caminhava tranquilamente pelo hipercentro com a faca na mão momentos antes dos ataques.

As vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Conforme a PM, uma das vítimas conseguiu identificar o autor, por meio de uma fotografia.

O caso chegou à polícia por meio do 190. Após localizado, segundo os militares, o autor não deu nenhuma declaração sobre a motivação dos crimes. Com ele, foi apreendida uma faca, que estava com sangue.

Ele encaminhado à Central de Flagrantes 2, no bairro Floresta, na região Leste de BH.