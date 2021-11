Um homem é suspeito de estuprar a vizinha de 23 anos, na casa dela, no último domingo (14), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Até o momento, ele não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela estava em casa quando o homem pulou o muro com uma faca, disse que iria se casar naquele dia e que queria uma “despedida”. Ele, então, a levou para a sala da residência e afirmou que queria fazer sexo com ela.

A vítima informou, ainda, que antes de estuprá-la ele tirou do bolso um pino semelhante a cocaína e fez uso da substância. Após cometer o crime, o homem foi pelado até o quarto das filhas da jovem e ameaçou as crianças com a faca.

O suspeito foi identificado pela vítima, que foi até a casa dele, na mesma rua. Ao chegar ao local, a esposa disse que o homem não estava em casa.

A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

