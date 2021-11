Um homem, de idade ainda não informada, morreu após o caminhão que ele dirigia capotar na altura do km 435 da BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (9).

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista é suspeito de ter roubado o veículo, que estava carregado com refrigerantes e cervejas. O roubo ocorreu em Nova Era, na região Central de Minas Gerais.

No local do acidente, a via, sentido Vitória/Belo Horizonte, ficou parcialmente fechada durante aproximadamente 3h, sendo liberada ainda no início da manhã. No momento, de acordo com a PRF, a pista está totalmente liberada, mas o trânsito segue lento.

Leia mais:

Caminhão desgovernado bate em cinco carros e deixa três feridos em Jaboticatubas, na Grande BH

Corpo de caseiro morto durante operação de Varginha é liberado pelo IML de Belo Horizonte

Começam depoimentos sobre o acidente com Marília Mendonça e destroços vão para o Rio de Janeiro