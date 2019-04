Um homem de 24 anos sobreviveu após ter uma faca cravada em seu olho durante uma briga em um bar de Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde de domingo (21). Desde o ocorrido, uma imagem surpreendente do exame de raio-x que mostra o ferimento grave vem circulando nas redes sociais juntamente com fotos impublicáveis, onde a vítima aprece com a faca cravada no rosto sentado na porta do estabelecimento. O autor da tentativa de homicídio é um rapaz de 20 anos.

O caso aconteceu por volta das 17h, de acordo com a Polícia Militar (PM), na rua Benjamin Guimarães, no bairro conhecido como Lajinha. Quando os militares chegaram ao bar, encontraram a vítima consciente apesar do ferimento grave. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa da cidade.

Testemunhas contaram que o homem estava no estabelecimento quando o suspeito chegou e passou a chamá-lo de "caguete", gíria usada para identificar quem denuncia crimes à polícia. Após algum tempo de discussão, o rapaz deixou o local e retornou minutos depois com uma faca sem cabo, incitando a vítima que saísse do bar para eles brigarem.

Ainda conforme o relato de testemunhas à PM, a vítima resolveu sair do bar com um banco de madeira em mãos, mas acabou atingido rapidamente pela facada, que entrou pela lateral de seu olho esquerdo e ficou presa em seu rosto.

Os militares chegaram a encontrar um rastro de sangue que seria do suspeito, que teria se ferido na mão no momento do ataque. Foram feitas buscas nas casas de familiares e em outros possíveis pontos onde ele poderia estar escondido, mas até esta segunda-feira (22) o rapaz ainda não havia sido preso.

Vítima não corre risco de morte

Aos policiais, a médica de plantão informou que a vítima, que não corria risco de morte, estava aparentemente embriagada e sofreu uma lesão ocular do lado esquerdo. Ainda de acordo com a PM, a profissional disse ainda que o homem não teve lesões neurológicas, mas que precisaria ser encaminhado para um hospital de Divinópolis, na mesma região, ou de Belo Horizonte.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Santa Casa de Formiga, porém, segundo eles não seria possível divulgar o estado de saúde ou se a vítima perderia a visão completamente.

Leia mais:

Homem é encontrado morto com faca cravada na nuca em Uberlândia

Filho esmaga cabeça e crava faca no peito do pai em Esmeraldas

Mulher que teve faca cravada no rosto pode estar grávida do suspeito