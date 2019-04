Um homem de 40 anos teve a perna esquerda esmagada após um acidente de trabalho em uma multinacional localizada perto da Cidade Administrativa, em Vespasiano, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (9).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava na usinagem da SMS Group Metalurgia do Brasil quando, por volta das 8h, uma pilha de chapas metálicas caiu sobre sua perna, esmagando-a.

O socorro foi chamado e a vítima foi conduzida pelo helicóptero Arcanjo 03, dos Bombeiros, ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital. Segundo os militares, no momento do resgate o homem estava consciente e orientado.

A empresa SMS Group Metalurgia do Brasil, localizada à avenida Dois, no Distrito Industrial do Morro Alto, em Vespasiano, foi procurada e ainda não tem informações sobre o estado de saúde do funcionário.

Empresa está localizada perto da Cidade Administrativa

Segundo um representante da empresa, o setor de segurança do trabalho da companhia acompanha a vítima no hospital, nesta manhã.