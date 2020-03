Um idoso de 61 anos foi preso nesta terça-feira (3) por suspeita de esfaquear o próprio cunhado, no bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova. A vítima, de 33 anos, sofreu uma facada no lado esquerdo do peito e foi levada em estado grave ao Hospital Risoleta Neves. O homem passou por uma cirurgia e corre risco de morrer.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso e a esposa, de 41 anos, estavam em um quarto da residência fazendo uso de bebida alcóolica. Em determinado momento, o homem ficou irritado e começou a xingar a companheira.

O cunhado, que mora num imóvel no mesmo lote, entrou na casa para defender a irmã. Ele teria pedido que o homem não ofendesse a mulher, nem falasse alto, para não incomodar a sua mãe, que mora na casa de cima.

No momento em que o cunhado saía da residência, o idoso teria pego uma faca e dito: “vem cá para a gente conversar”. Assim que entrou no quarto, a vítima foi surpreendida com uma facada no peito. O jovem pegou um pedaço de madeira para se defender, mas o cunhado teria continuado a tentar lhe dar facadas.

A vítima conseguiu fugir até um cômodo e trancar a porta. Em seguida, o suspeito teria tentado esfaquear a esposa, que escapou para a casa da mãe dela, onde acionou a polícia. O suspeito fugiu, mas foi localizado por policiais militares após as buscas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele confessou o crime.

Leia mais:

Suspeito de roubar carro é baleado após apontar arma para PM no bairro Santa Rosa

Bombeiros fazem buscas por menino de 4 anos que desapareceu em fazenda de Medeiros