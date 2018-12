Um homem foi preso por suspeita de tentativa de furto em uma delegacia de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, em plena Noite de Natal. De acordo com a Polícia Militar, houve um arrombamento no dia anterior no local e o homem viu uma porta aberta. Entrou e tentou sair com um monitor de computador.

Quando ele saía, por volta das 19h15, uma viatura passava em frente à Delegacia de Furtos e Roubos da cidade e o viu com um saco plástico nas mãos. Os policiais o abordaram e verificaram que ele havia retirado o monitor de dentro do espaço da Polícia Civil.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.