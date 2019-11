Uma mulher foi atacada com quatro facadas no cruzamento entre a avenida amazonas e a rua Tupis, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (26). O suspeito, que teria um relacionamento amoroso com a vítima, foi preso. A mulher foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria fugido pela avenida Amazonas, logo após cometer o crime, e entrado em um ônibus da linha 4111 (Dom Cabral/Anchieta). O veículo foi abordado na própria avenida por uma viatura e o suspeito detido. Com ele, foi apreendida uma faca.

Após apuração dos policiais, verificou-se que o suspeito e a vítima chegaram ao local do crime em uma moto. Ele teria desferido as facadas após uma discussão com a vítima. A moto foi localizada e apreendida.

