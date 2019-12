Um homem foi flagrado, em um bar de Unaí, na região Noroeste de Minas, na noite de sábado (14), exibindo uma faixa no braço com a imagem de uma suástica. A foto do homem foi publicada por um jornalista de São Paulo no Twitter.

O caso ganhou ainda maior repercussão nas redes sociais depois que o deputado federal David Miranda postou no Instagram um vídeo que mostra policiais se aproximando do homem que ostentou a suástica, mas sem prendê-lo. Na publicação, o parlamentar faz críticas à Polícia Militar de Minas Gerais.

O porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), major Flávio Santiago, explicou que a corporação está tomando pé das informações para tratar do assunto. “A suástica, acho particularmente, que é de extremo mau gosto. Mas a atitude deve ser verificada, porque esse símbolo tem muitos significados”, afirmou o major.

Segundo ele, se os policiais tivessem detido o homem, poderiam se deparar com uma questão jurídica. “É muito complexo nós atrelarmos um posicionamento que poderia ser considerado abuso de autoridade. Há posicionamentos de juristas e entendimentos difusos sobre o assunto”, completou.

Apologia ao nazismo é crime, conforme a Lei 7.716/89.

A Polícia Civil informou que não foi feito registro de ocorrência sobre o assunto até o momento.