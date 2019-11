Um homem de 41 anos foi preso nessa segunda-feira (11) pelo furto de 1.045 peças íntimas em Turmalina, no Norte de Minas. Essa é a segunda vez que o suspeito é preso pelo mesmo crime. As peças foram apreendidas e estão com a Polícia Civil.

A detenção ocorreu após uma denúncia anônima de que o homem havia furtado um revólver em uma residência da cidade. Os agentes da Polícia Militar foram até a casa do suspeito, localizada na avenida Amazonas, no bairro São João Batista, e examinaram o ambiente. Não foi encontrada a arma de fogo.

No entanto, durante a busca foram localizados 1000 calcinhas e 45 sutiãs guardados no quarto do residente. Ao ser revistado, os militares notaram que o homem, que é conhecido na cidade como 'Zé', vestia uma das peças íntimas ao ser abordado.

Como havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Capelinha, cidade vizinha a Turmalina, o homem terminou preso.

De acordo com um sargento da Polícia Militar, que pediu para não ser identificado na reportagem, o homem iniciou tratamento psiquiátrico, indicado pela Justiça na primeira vez que foi detido, mas abandonou a ajuda profissional.

Ainda segundo o militar, o homem é popular na cidade já há alguns anos devido ao delito de furto de peças íntimas em residências.

E as calcinhas?

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, órgão de segurança para onde foram levadas as peças íntimas apreendidas. Segundo a polícia, as calcinhas e sutiãs ficarão guardados durante a investigação e poderão ser devolvidos às donas somente após decisão judicial.