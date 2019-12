A Polícia Civil procura pelos suspeitos de atear fogo em dois ônibus, na noite desse domingo (29), em Belo Horizonte e em Esmeraldas, na região metropolitana. Nos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes com os motoristas.

Na capital, o ônibus da linha 5503 foi incendiado na Rua José Arcanjo Santiago, no bairro Goiânia, na região Nordeste. O motorista contou à polícia que, no momento de um desembarque, três homens – dois encapuzados e um armado – ordenaram que todas as pessoas descessem do veículo.

Um dos suspeitos levava um galão de combustível. Antes de colocar fogo no ônibus, o trio entregou um bilhete ao condutor para que fosse passado à polícia.

Já em Esmeraldas, na rua São Pedro, no bairro Santa Cecília, o motorista da linha 6400 foi rendido por seis jovens, um deles armado com uma faca. Depois de ordenar que o condutor e os passaeiros desembarcassem, os suspeitos espalharam um líquido inflamável no ônibus.

Um bilhete também foi entregue ao motorista com a seguinte mensagem: “aviso represália dos manos da PPP1 e PPP2 cadeia”.