A campanha de vacinação contra a Covid-19 foi ampliada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (6), o município imuniza homens de 46 anos, sem comorbidades. Na segunda (5), mulheres receberam a primeira dose nos postos de imunização da cidade.

Conforme informou a prefeitura, a separação entre mulheres e homens tem como objetivo evitar aglomerações, já que na próxima semana vence o intervalo da segunda dose para outras pessoas.

Moradores a partir de 47 anos que ainda não foram vacinadas, além das que fazem parte dos grupos prioritários, também podem procurar os postos credenciados, assim como aqueles que já estão no prazo para receber a segunda dose e devem comparecer no dia agendado no cartão de vacinação.

Os pontos de vacinação nos shoppings Contagem e Big funcionam das 12h às 20h. Neles, as pessoas que fazem parte do público-alvo das campanhas poderão se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe. Já as unidades de saúde credenciadas funcionam das 8h às 15h, apenas para a imunização a Covid-19.

Para garantir a dose é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF, levar um comprovante de endereço, além de não ter recebido vacina contra a doença ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias.

Confira os locais de vacinação

Shopping Contagem – drive-thru

Horário da vacinação: 12h às 20h

Avenida Severino Ballesteros, 850 – Cabral, estacionamento G1

Big Shopping – Loja 284

Horário da vacinação: 12h às 20h

Avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

Regional Eldorado

Horário da vacinação: das 8h às 15h

CSU Eldorado – Drive Thru – Rua Portugal, 30 – Eldorado)

UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, 330 – Santa Cruz)

Umei Água Branca (Avenida Seis, 300 – Conjunto Água Branca)

E. M. Sandra Rocha (Rua Hum, 5 – Parque São João)

Regional Industrial

Horário da vacinação: das 8h às 15h

Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

Regional Nacional

Horário da vacinação: das 8h às 15h

Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant, S/N – Nacional)

Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – bairro Tijuca)

Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

Regional Petrolândia

Horário da vacinação: das 8h às 15h

Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – entrada pela Rua Oleoduto, 200)

Regional Ressaca

Horário da vacinação: das 8h às 15h

UBS São Joaquim (Rua Rubi, S/N – São Joaquim)

UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

UBS Arpoador (Rua Mariana, S/N – Arpoador)

Regional Riacho

Horário da vacinação: das 8h às 15h

UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

Regional Sede

Horário da vacinação: das 8h às 15h

Umei Bernardo Monteiro – (Rua Wilson José de Souza, 30, Bernardo Monteiro)

Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

UBS Praia – (Rua do Registro, 1.676 – Praia)

Para a dose 2 da CoronaVac: somente na Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

Regional Vargem das Flores

Horário da vacinação: das 8h às 15h

Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)

Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

Leia mais:

‘Repescagem’ em BH só atrai 11% das pessoas sem 2ª dose da CoronaVac

Em Minas, só 11,7% dos moradores de rua receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid

Taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir e chega 0,93 em BH