Na tarde desta quinta-feira (17), o 1º Batalhão da Polícia Militar realizou, pelo segundo dia seguido, uma grande operação na região central de Belo Horizonte. Foram presos cinco pessoas por receptação, uma por furto e uma por estar com mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Além disso, mais de 30 itens que haviam sido furtados ou roubados foram recuperados por policiais militares, após contar com informações do serviço de inteligência da 124ª Cia. Após receber informações sobre um furto no bairro Belvedere, na região Centro-Sul, e analisar imagens de câmeras, policiais indicaram um possível suspeito, morador do Aglomerado da Serra.

Após fazer as diligências, os policiais encontraram mochilas e computadores, inclusive um notebook que havia sido furtado no Belvedere. O suspeito não foi preso.

