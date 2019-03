A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na tarde deste sábado (16), acusados de clonar e roubar a placa de um caminhão. Os suspeitos foram detidos na BR-381, em Sabará, na região de metropolitana de Belo Horizonte, na saída para João Monlevade.

Segundo a PRF, ao ser abordado pelos agentes federais, o motorista do caminhão, um homem de 26 anos, disse que teria comprado o veículo, um Cavalo Trator da Mercedes Benz, em um leilão no Tocantins, pelo valor de R$ 85 mil. Apesar disso, os policiais confirmaram que o caminhão, roubado em 2015, usava uma placa falsa da cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

Ainda segundo a PRF, o motorista e o carona, um homem de 25 anos, seguiam de Timóteo, no Vale do Rio Doce, em direção a Ouro Preto, na região Central de Minas. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Polícia Judiciária de Sabará.