Três homens foram presos suspeitos de vender ilegalmente 161 kg de fios de cobre na manhã desta quarta-feira (19) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Guarda Civil de Contagem informa que foi acionada por um transeunte, que denunciou a venda de fios de uma companhia telefônica no bairro Jardim Vera Cruz. No local, além de fios de cobre queimados, foram apreendidos sete facas, um alicate e quatro calças do uniforme dos Correios ainda embaladas.

À Guarda Civil, dois dos três homens encontrados no local afirmaram ser donos do imóvel e terem comprado os fios sem conhecer a procedência. Todos foram encaminhados para a delegacia de plantão de Contagem, junto do material apreendido.

