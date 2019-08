Um jovem de 25 anos foi preso e drogas foram apreendidas, além de outros itens, na noite dessa quarta-feira (14), na cidade de Belo Oriente, no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam denúncia anônima informando que G. F. S. - jovem envolvido em homicídios em Santana do Paraíso e com mandado de prisão em aberto - estava escondido no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente.

Por essa razão, os militares fizeram uma operação de batida policial na rua Gonçalves Dias, chegando até o local onde o fugitivo estava. Um cão farejador foi utilizado na localização.

Na casa onde ele estava, foram localizados e apreendidos um revólver calibre .38, cinco munições intactas calibre .32, quatro porções de cocaína, 10 papelotes de cocaína, uma porção de crack, 54 pedras de crack, 68 buchas de maconha, além de dois celulares e R$ 70 em dinheiro.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.