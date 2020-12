Para atender à programação do feriado de fim de ano e a redução do horário de funcionamento dos shoppings, o metrô de Belo Horizonte vai funcionar das 5h40 às 20h nesta quinta-feira (31). Já na sexta-feira (1º), o sistema retoma a operação com todas as estações abertas das 5h40 às 23h.

Nesses dois dias os trens vão seguir com intervalos de 25 minutos.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos Belo Horizonte (CBTU-BH) disse que “segue readequando suas operações sempre que houver novas determinações das instâncias de governo municipal, estadual ou federal, a fim de garantir o redimensionamento da oferta de transporte público para todos os trabalhadores”.

O uso de máscaras permanece obrigatório.