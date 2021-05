A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou, nesta terça-feira (11), abriu chamamento para o preenchimento de 71 vagas emergenciais e temporárias para médicos generalistas e especialistas que atuarão nos leitos destinados aos pacientes da Covid-19.

As remunerações variam entre R$ 3.500 e R$ 9 mil, e podem ser acrescidas de outras vantagens, de acordo com o local de trabalho e a função exercida.

De acordo com a Fhemig, as inscrições para o Hospital Eduardo de Menezes terminam nesta quinta-feira (13). São 7 vagas para generalistas com carga horária de 12 horas, e 9 para 24 horas semanais.

Para os especialistas, são 13 vagas para 12 horas e 12 vagas para 24 horas semanais; nesse caso, são aceitas as especialidades: Terapia Intensiva, Infectologia, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral. O edital pode ser visto aqui.

Hospital Júlia Kubitschek

Ainda conforme a fundação, o Hospital Júlia Kubitschek está com 9 vagas (12 horas semanais) e 7 vagas (24 horas) para médicos generalistas. Para os especialistas, são 10 vagas (12 horas) e 4 vagas (24 horas), sendo aceita qualquer especialidade médica. As inscrições terminam no dia 17 deste mês. Outras informações podem ser acessadas no edital (clique aqui).

Para os médicos generalistas, as remunerações são de R$ 3.500 para 12 horas e R$ 7 mil para 24 horas semanais. Para os especialistas, é de R$ 4.595 por 12 horas e R$ 9 mil para 24 horas semanais.

